Трагедия в Запорожье: двое детей подорвались на гранате, есть погибший

Двое детей подорвались на гранате в Запорожье / zp.npu.gov.ua

В воскресенье, 31 марта, в Запорожье двое детей подорвались на гранате, в результате один из них погиб.

Трагедия произошла в Днепровском районе Запорожья, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Отмечается, что мальчики 2005 и 2006 г.р. гуляли по улице Счастливая. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, старший ребенок бросил гранату на землю перед собой. В результате произошел взрыв.

Детей доставили в больницу, жизнь старшего спасти не удалось, младшему оказана медицинская помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

/ zp.npu.gov.ua

Напомним, в результате взрыва в Киева в квартире многоэтажки погиб гражданин России, который находился в розыске за убийство.