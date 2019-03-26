В Запорожской области в полицейских бросили гранату, есть раненые

Двое полицейских получили травмы в Пологах Запорожской области в результате взрыва гранаты.

Двое полицейских после получения анонимного вызова выехали на место, где их встретил неизвестный мужчина, сообщил в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает мужчина, машет, чтобы подходили и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - рассказал он.

Князев добавил, что в результате взрыва два офицера - Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов - получили контузию и осколочные ранения рук и ног. В то же время пострадавшим удалось задержать преступника.

Напомним, в результате взрыва в Киева в квартире многоэтажки погиб гражданин России, который находился в розыске за убийство.