В Киеве подорвали жилой дом, есть погибший

В ночь на 24 марта в Голосеевском районе Киева (проспект Науки, 11) прогремел взрыв в жилом многоэтажном доме.

По словам свидетелей, взрыв в одной из квартир 9-этажного дома вызвала граната. Погиб мужчина 40-45 лет, пишут СтражиЭспрессо в Facebook.

Свидетели рассказали, что после взрыва на четвертом этаже из одной из квартир выбежала женщина. Она скрылась в неизвестном направлении.

"Когда зашли в помещение, то встретили ужасную картину: коридор был изуродован от взрыва, а на полу лежало тело мужчины 40-45 лет в луже крови лицом вниз", – пишет СМИ.

Напомним, 19 марта, в Днепровском районе Киева в многоэтажном жилом доме прогремел мощный взрыв, жильцов эвакуировали.

Кроме того, 12 января в Киеве на ул. Борщаговской в одном из торговых центров случилось чрезвычайное происшествие — прогремел взрыв, пострадал мужчина и попал в больницу.