"Рванула дымовая шашка": в Киеве в торговом центре случилось ЧП

В Киеве в торговом центре произошел взрыв, есть пострадавший / facebook.com/UA.KyivPolice

В субботу днем, 12 января, в Киеве на ул. Борщаговской в одном из торговых центров случилось чрезвычайное происшествие — прогремел взрыв, пострадал мужчина и попал в больницу.

У мужчины рванула дымовая шашка, он получил травму руки, сообщили в полиции Киева, ссылаясь на слова свидетелей.

По предварительным сведениям, взрыв прогремел на третьем этаже ТЦ во время проведения ремонтных работ.

"По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке…", — отметили в ведомстве.

В Киеве в торговом центре произошел взрыв, есть пострадавший / facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее стало известно, что в Мариуполе Донецкой области в одном из домов в квартире произошел взрыв, погибли два человека. По предварительным данным, в жилье взорвалась граната.