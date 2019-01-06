В Мариуполе произошел взрыв, есть жертвы: опубликованы жуткие фото

6 января 2019, 08:09

Один из погибших перед смертью из окна звал на помощь.

Взрыв в Мариуполе / 0629.com.ua

В жилом доме на проспекте Строителей в Мариуполе произошел взрыв, в результате котороги погибли двое человек.

Как сообщает местное издание 0629, по предварительной информации, взорвалась граната. 

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже в субботу, 5 января. Очевидцы утверждают, что один из погибших перед смертью из окна звал на помощь. 

На месте работают взрывотехники, полиция, военные и медики. Выясняются обстоятельства происшествия.

0629.com.ua
0629.com.ua
0629.com.ua

Ранее сообщалось, что в Тернополе в квартире дома на улице Макаренко взорвалась граната, один мужчина погиб на месте, двое госпитализированы с травмами.

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Мариуполь жертвы взрыв граната полиция
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