В Мариуполе произошел взрыв, есть жертвы: опубликованы жуткие фото

Взрыв в Мариуполе / 0629.com.ua

В жилом доме на проспекте Строителей в Мариуполе произошел взрыв, в результате котороги погибли двое человек.

Как сообщает местное издание 0629, по предварительной информации, взорвалась граната.

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже в субботу, 5 января. Очевидцы утверждают, что один из погибших перед смертью из окна звал на помощь.

На месте работают взрывотехники, полиция, военные и медики. Выясняются обстоятельства происшествия.

0629.com.ua

0629.com.ua

0629.com.ua

Ранее сообщалось, что в Тернополе в квартире дома на улице Макаренко взорвалась граната, один мужчина погиб на месте, двое госпитализированы с травмами.