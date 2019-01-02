В Тернополе в многоэтажке застолье закончилось взрывом гранаты

Мужчина гранатой взорвал себя и приятелей / Фото: Нацполиция

В Тернополе в квартире дома по улице Макаренко взорвалась граната, вследствие чего один мужчина погиб на месте, а двое госпитализированы с травмами.

По информации пресс-службы полиции Тернопольской области, взрыв случился около 16:00 в однокомнатной квартире на втором этаже.

"Зайдя в помещение, полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежали еще двое раненных людей. Их доставили в больницу", - сказано в сообщении правоохранителей.

В полиции отметили, что в момент взрыва в квартире находилось четыре человека. Владелец помещения рассказывает, что мужчины сидели за столом, распивали спиртные напитки и смотрели телевизор. Затем его гость, у которого при себе была граната, начал ее демонстрировать, что из-за неосторожного обращения спровоцировало взрыв.

/ Фото: Нацполиция

На месте происшествия работают квалифицированные специалисты. Причину и обстоятельства трагического инцидента установит следствие. Правоохранители констатировали, что в результате взрыва коммуникации в многоквартирном доме не нарушены.

Как ранее сообщали российские СМИ, взрыв в жилом доме с обвалом подъезда в российском Магнитогорске был не трагической случайностью, а терактом.