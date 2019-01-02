Обвал подъезда в Магнитогорске – теракт, террористов ликвидировали в маршрутке – СМИ

СМИ выяснили, что в маршрутке погибли предполагаемые террористы / Фото: скриншот из видео

Взрыв в жилом доме с обвалом подъезда в российском Магнитогорске был не трагической случайностью, а терактом.

Как сообщают российские СМИ 74.ru и Znak.com со ссылкой на анонимные источники, версию теракта рассматривают правоохранительные органы, но публично об этом не заявляют.

Отмечается, что в обрушившемся доме обнаружены следы взрывчатого вещества гексогена. А во загоревшейся маршрутке погибли трое человек, которые могут быть причастны к взрыву накануне обвала подъезда.

По данным СМИ, правоохранители ликвидировали троих террористов, еще один открыл перекрестный огонь и скрылся от силовиков. Предварительно установлено, что один из них – выходец из Средней Азии. Он снимал квартиру на третьем этаже обвалившегося дома и хранил взрывчатку. Он планировал совершить взрыв в торговом центре города.

Однако российские власти информацию пока не подтвердили. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что по предварительной информации в автомобиле находились два газовых баллона, которые и стали причиной взрыва. Рассматривается версия неисправности газового оборудования. В полиции также отчитались, что в разрушенном подъезде следов взрывчатки не обнаружили.

Напомним, число жертв в Магнитогорске возросло до восьми человек. При этом остается неизвестной судьба 36 человек, которые в момент обрушения подъезда могли находиться в квартирах.

Как ранее сообщалось, в Магнитогорске во время движения вечером 1 января загорелся и взорвался маршрутный автобус.