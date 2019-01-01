В МИД Украины прокомментировали вероятную гибель украинки в обвале в Магнитогорске

По информации ведомства, официальные данные из России пока не поступали.
В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в российском Магнитогорске, по информации ряда российских СМИ, могла пострадать или погибнуть гражданка Украины.
"Официального подтверждения о пострадавших гражданах Украины нет", - цитирует УНИАН начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.
По словам представителя МИД, о гибели украинки также данных из России не поступало.
Как известно, в СМИ были опубликованы списки 35 жителей обрушившегося дома, которые на данный момент считаются пропавшими без вести. Среди них фигурирует имя жительницы населенного пункта Шепетовка Хмельницкой области Татьяны Антиповой, а также дата ее рождения – 29 августа 1986 года.
Напомним, число жертв в Магнитогорске возросло до восьми человек. При этом остается неизвестной судьба 36 человек, которые в момент обрушения подъезда могли находиться в квартирах.
В городе на 2 января объявлен траур. Накануне сообщалось, что в Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.
Как ранее сообщалось, в Магнитогорске, спустя сутки после обрушения жилого дома, достали из-под завалов выжившего 10-месячного младенца. Это мальчик по имени Ваня Фокин.