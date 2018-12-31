Режим ЧС и выжившие: новые подробности обрушения подъезда в Магнитогорске

В Магнитогорске из-под завалов подъезда спасли людей / verstov.info в Магнитогорске

В российском городе Магнитогорск Челябинской области под завалами, которые образовались в результате обрушения подъезда одного из жилых многоэтажных домов, достали живыми четырех человек.

Из-под завалов подъезда, в частности, освободили ребенка, рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения РФ Максим Радецкий в эфире телеканала "Россия 24".

По словам спикера, спасенных людей обследовали специалисты скорой помощи, их состояние оценивается как средней тяжести.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что после обрушения подъезда в Магнитогорске за помощью медиков обратились 12 человек, четверо пострадавших госпитализированы, среди них один ребенок, сообщает Интерфакс.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем Telegram-канале написал, что из-за инцидента в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, из-под завалов достали трех погибших. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа.