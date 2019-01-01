Рождественское чудо: спустя сутки из-под завалов в Магнитогорске достали живого младенца

В Магнитогорске из-под завалов подъезда спасли младенца / verstov.info

В Магнитогорске, спустя сутки после обрушения жилого дома, достали из-под завалов выжившего 10-месячного младенца. Это мальчик по имени Ваня Фокин.

Он сейчас находится в больнице вместе с мамой, которой прямо во время обрушения удалось выбраться из дома вместе со вторым ребенком.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Ваня находится не в реанимации, однако травмы у малыша тяжелые: травма живота, перелом голени и обеих ног, ЧМТ и синдром сдавливания.

Сообщается, что "мама с папой вместе с ним и теперь чуда ждут от врачей".

Напомним, число жертв в Магнитогорске возросло до восьми человек. При этом остается неизвестной судьба 36 человек, которые в момент обрушения подъезда могли находиться в квартирах.

В городе на 2 января объявлен траур. Накануне сообщалось, что в Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.