Обрушение подъезда в Магнитогорске: еще одна жертва и траур

Количество жертв обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до восьми / verstov.info

В российском городе Магнитогорск Челябинской области количество людей, погибших в результате обрушения подъезда одного из жилых многоэтажных домов, возросло до восьми человек.

В Магнитогорске новой жертвой оказался взрослый человек, его тело нашли под завалами подъезда, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, остается неизвестной судьба 36 человек, которые в момент обрушения подъезда могли находиться в квартирах.

В связи с трагедией в Магнитогорске в Челябинской области в среду, 2 января, объявлен траур, сообщили во вторник, 1 числа, в пресс-службе губернатора региона — Бориса Дубровского.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд. Позже стало известно, что погибли семь человек. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.