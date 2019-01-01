В Магнитогорске возле обвалившегося дома взорвалась маршрутка

Маршрутка загорелась, а затем прогремел взрыв / Фото: скриншот из видео

В России в Магнитогорске во время движения вечером 1 января загорелся и взорвался маршрутный автобус.

Как сообщает Говорит Москва, инцидент произошел на проспекте Карла Маркса, где расположен дом с обвалившемся в результате взрыва подъездом.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность газового оборудования в маршрутке. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Местные власти сообщают о трех погибших пассажирах.

Напомним, число жертв в Магнитогорске возросло до восьми человек. При этом остается неизвестной судьба 36 человек, которые в момент обрушения подъезда могли находиться в квартирах.

В городе на 2 января объявлен траур. Накануне сообщалось, что в Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщалось, в Магнитогорске, спустя сутки после обрушения жилого дома, достали из-под завалов выжившего 10-месячного младенца. Это мальчик по имени Ваня Фокин.