В Магнитогорске возле обвалившегося дома взорвалась маршрутка

Местные власти сообщают о трех погибших.
В России в Магнитогорске во время движения вечером 1 января загорелся и взорвался маршрутный автобус.
Как сообщает Говорит Москва, инцидент произошел на проспекте Карла Маркса, где расположен дом с обвалившемся в результате взрыва подъездом.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность газового оборудования в маршрутке. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Местные власти сообщают о трех погибших пассажирах.
Напомним, число жертв в Магнитогорске возросло до восьми человек. При этом остается неизвестной судьба 36 человек, которые в момент обрушения подъезда могли находиться в квартирах.
В городе на 2 января объявлен траур. Накануне сообщалось, что в Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.
Как ранее сообщалось, в Магнитогорске, спустя сутки после обрушения жилого дома, достали из-под завалов выжившего 10-месячного младенца. Это мальчик по имени Ваня Фокин.