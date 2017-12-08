На Львовщине прогремел взрыв на заводе, погиб рабочий

На Львовщине в городе Стрый в результате взрыва на "Стрыйском вагоноремонтном заводе", который является филиалом "Укрзализныци", погиб 61-летний рабочий.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что, взрыв прогремел днем в четверг, 7 декабря. В результате происшествия был госпитализирован рабочий предприятия, который спустя несколько часов скончался в больнице.

"7 декабря в 15:30 в г. Стрый на ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества работником предприятия, 1956 года рождения, жителем с. Ланивкка Стрыйского района, произошел взрыв. В результате взрыва работник получил травмы и крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ, где в 21:40 от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 27 ноября, в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-морских сил украинской армии, никто не пострадал.