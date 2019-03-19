"Вылетели двери, разбиты окна": в Киеве в многоэтажке прогремел мощный взрыв

В Киеве в доме произошел мощный взрыв / kiev.informator.ua

Во вторник вечером, 19 марта, в Днепровском районе Киева в многоэтажном жилом доме прогремел мощный взрыв, жильцов эвакуировали.

Взрыв произошел около 17:43 во втором подъезде дома по ул. Сулеймана Стальского, 30, пишет Информатор со ссылкой на данные правоохранителей.

По сведениям издания, взрыв вынес двери подъезда, повреждены окна

Правоохранители говорили, что причиной взрыва в многоэтажке стала граната или взрывпакет. После взрыва очевидцы утверждали, что видели убегающего мужчину, но никто не запомнил, как он выглядел.

В Киеве прогремел взрыв у входа в подъезд Опубликовано Информатор Киев Вторник, 19 марта 2019 г.

Напомним, 12 января в Киеве на ул. Борщаговской в одном из торговых центров случилось чрезвычайное происшествие — прогремел взрыв, пострадал мужчина и попал в больницу.