Подробности взрыва в киевской многоэтажке: жертвой оказался разыскиваемый убийца из РФ

В результате взрыва в Голосеевском районе Киева в квартире многоэтажки погиб гражданин России, который находился в розыске за убийство.

По данным Отдела коммуникации полиции Киева, инцидент произошл 23 марта около 23:00 на проспекте Науки.

"Полицейские установили личность погибшего, это - 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки", - сказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Правоохранители предположили, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством, добавил Волошин.

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"Материалы должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Следователи определяются с правовой квалификацией события", - добавил Волошин.

По данным Цензора, погибшим оказался Луан Кингисепп (Лука), разыскиваемый по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Издание отмечает, что в квартире 65 по проспекту Науки 11 взорвалось самодельное взрывное устройство на основе "ВОГ-17" и взрывателя "УЗГРМ-2". У погибшего был найден паспорт гражданина Украины на имя Карпова Андрея Викторовича (15.08.1996 г.р.) и паспорт гражданина РФ Кингисеппа Луана Николаевича (23.03.1991), который находится в розыске за п.1 ч. 2 ст 115, ч.3 ст. 289 и ч1. ст. 263 УК Украины.

Напомним, в 2016 году Тарас Позняков на автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем, машину обнаружили в Киево-Святошинском районе.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа.