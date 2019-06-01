На Киевщине 5-летнему мальчику прострелили голову

В Переяслав-Хмельницком 5-летнего ребенка ранили в голову / УНИАН

В пятницу, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик Кирилл получил пулевое ранение головы, у ребенка был поврежден головной мозг.

Мальчика родители доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу, его прооперировали, сообщили в департаменте здравоохранения Киевской областной госадминистрации.

В департаменте добавили, что после операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

"По словам очевидцев, родители нашли мальчика на улице и подумали, что он ударился головой о бровку... У ребенка обнаружено пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждение головного мозга…", — добавили в ведомстве.

Напомним, в конце марта в Запорожье двое детей — мальчики, 2005 и 2006 г.р., на улице подорвались на гранате. Погиб старший ребенок, а младшему оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.