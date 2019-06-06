Нардепы провалили отставку Грицака

За отставку главы СБУ отдали свои голоса только 78 народных избранников.
Верховная Рада не поддержала президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.
Во время голосования в четверг, 6 июня, за документ отдали свои голоса только 78 народных избранников, при необходимых 226 для принятия решения.
Отметим, что проектом постановления предусматривалось освободить Грицака от должности в соответствии с п.12-1 части первой ст. 85 Конституции.
Напомним, ранее Рада отказалась отправлять Павла Климкина в отставку с поста министра иностранных дел.
Кроме того, Верховная Рада также отказалась отправлять в отставку министра обороны Степана Полторака.
20 мая Грицак подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Грицака.