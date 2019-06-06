Нардепы провалили отставку Грицака

Василий Грицак / УНИАН

Верховная Рада не поддержала президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

Во время голосования в четверг, 6 июня, за документ отдали свои голоса только 78 народных избранников, при необходимых 226 для принятия решения.

Отметим, что проектом постановления предусматривалось освободить Грицака от должности в соответствии с п.12-1 части первой ст. 85 Конституции.

Напомним, ранее Рада отказалась отправлять Павла Климкина в отставку с поста министра иностранных дел.

Кроме того, Верховная Рада также отказалась отправлять в отставку министра обороны Степана Полторака.

20 мая Грицак подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.

30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Грицака.