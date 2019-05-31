Грицак прервал отпуск для срочной встречи с высокопоставленным сотрудником ЦРУ – СМИ

Василий Грицак / УНИАН

Глава СБУ Василий Грицак прервал свой отпуск для встречи с высокопоставленным работником ЦРУ.

Как пишет Страна со ссылкой на свои источники, встреча главы СБУ с представителем ЦРУ длилась около двух часов.

Издание подчеркивает, что сотрудника ЦРУ сопровождали четверо охранников с оружием под одеждой.

"О чем шла беседа неизвестно. На нее не были допущены даже переводчики", - подчеркивается в материале.

Напомним, президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об освобождении Грицака от должности главы СБУ.

Как известно, в конце свой каденции Петр Порошенко присвоил Грицаку звание Героя Украины.