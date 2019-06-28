"Это норма и правило": экс-дипломаты МИД оценили поступок самостоятельно ответившего на ноту РФ Климкина

Коллеги указали на ошибки Климкина из-за его политической позиции / УНИАН

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что министр иностранных дел Павел Климкин должен был проинформировать президента Украины Владимира Зеленского о своем решении ответить России на ноту о захваченных моряках.

В комментарии InfoResist дипломат констатировал, что у главы МИД, разумеется, есть полномочия самостоятельно отвечать на запросы других государств.

"Есть две стороны. Одна международно-правовая и политическая. Если брать международно-правовую сторону, то министр имеет все полномочия высказывать утвержденную, к слову тем самым президентом, позицию Украины по тем или иным вопросам. В Министерство приходит десятки и сотни нот, если каждую ноту согласовывать с президентом, то он другими своими делами заниматься просто не будет", - подчеркнул он.

Читайте также"Верните родителям": Зеленский обратился к Путину из-за моряков и расчихвостил КлимкинаПо словам Огрызко, данную тему по значимости нельзя поставить в разряд рядовых, имеет место политическая составляющая, поэтому он на месте Климкина обязательно согласовал бы свои действия с главой государства. Эксперт подчеркнул, что достаточно было бы проинформировать Офис президента об ответе, чтобы возникновение проблем в будущем.

Бывший дипломат Маркиян Лубкивский также заявил, что министр иностранных дел всегда согласовывал свои действия с президентом, поэтому Климкин нарушил многолетний опыт работы своих коллег.

"Я работал в команде двух министров иностранных дел - и при двух главах внешнеполитических ведомств был послом Украины. Министр всегда согласовывает с президентом чувствительные вопросы и документы в сфере межгосударственных и международных отношений. Это - норма. Это - правило. Это залог слаженной работы и неконфликтности", - написал Лубкивский в Facebook.

Напомним, Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам. Министр не задержался с ответом и опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.