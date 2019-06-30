"Что Дональд скажет, так и будет": Климкин очертил ключевую проблему возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин назвал причину возвращения РФ в ПАСЕ / УНИАН

Вечером 29 июня, руководитель МИД Украины Павел Климкин разбил в пух и прах мнение о том, что Россию вернули в Пасе в обмен на освобождение захваченных украинских моряков.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - объяснил Климкин на своей странице в Facebook.

По его словам, главная проблема в другом.

"Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", - особо подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины отметил, что теперь Россия будет действовать, а Европа будет наблюдать.

"К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаются представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - высказался Климкин.

Резюмируя, Климкин подчеркнул, что судьбу Украины должны решать только украинцы. И решение, какими бы сложными они ни были, должны принимать мы сами.

"Другие будут нам помогать, только если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию.

В конце концов, никто кроме нас, украинцев, не будет вкладываться, чтобы сделать Украину действительно независимой и успешной. И я не хочу, чтобы за нас решали нашу судьбу, кто бы это ни был", - подытожил министр иностранных дел.

Отметим, что под сообщением Климкина в соцсети за 12 часов появилось более 800 комментариев.

Граждане всецело поддерживают позицию главы украинского МИД.

"Я теж цього не хочу, не хочу бути рабом у своєму Домі! Дякую за вашу позицію!!", - отметила Maria Zayats.

"Я давно про це говорила, що ми буфер. А Європа буде занепокоєна", - добавила Лариса Глебова.

Но не все. Многие упрекают Климкина в том, что он действует сам и не считает нужным советоваться с действующим президентом.

"Народ не вам віддав довіру. Ви мали радитись не з тим, хто вас призначив на посаду, а з діючим президентом, як би вам того хотілось, чи ні .......", - пишет Любовь Ковалевская.

"А 5 років ми дійсно самі вирішували власну долю???? Досить брехні!!! Покайтеся перед батьками загиблих хлопців та надайте їм відповідь на просте запитання ... заради чого????", - спросил Роман Енов.

"Так Европа друг или враг Украине, Паша, определись, или ты как при Порохе, что-то выдал СМИ и за спину спрятался. Какой выбор могут сделать украинцы, страна под внешним управлением, что Дональд скажет, так и будет", - считает Анатолий Кученок.

Напомним, 26 июня Россию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями.

Также ранее президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".

Кроме того, сообщалось, украинская делегация в ПАСЕ конфликтует с Зеленским из-за возвращения России.