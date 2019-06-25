Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России

Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что "разочарован" тем, что Россию вернули в ПАСЕ.
У себя в Facebook президент напомнил, что на прошлой неделе он лично обсуждал этот вопрос с главами Франции и Германии: "Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе".
При этом он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".
Читайте также"Самоубийство членов ПАСЕ" и "наша моральная победа": появилась реакция властей Украины на голосование по РФ"…хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее – организации, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращение пленных украинских моряков. Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", – резюмировал Зеленский.
Как сообщалось, возле Совета Европы устроили пикет против возвращения России в ПАСЕ. Протестующие требуют не допускать российскую делегацию в Ассамблею и сохранить санкции против РФ.
Ранее Франция объявила, что России для возвращения членства в организации достаточно "в ближайшие дни" заплатить членские взносы и допустить на свою территорию комиссара СЕ по правам человека.
Напомним, 17 июня во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы. Президент Франции отметил, что нельзя вредить интересам граждан России.
А еще 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России: принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин в знак протеста отказался участвовать в заседании.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.