Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что "разочарован" тем, что Россию вернули в ПАСЕ.

У себя в Facebook президент напомнил, что на прошлой неделе он лично обсуждал этот вопрос с главами Франции и Германии: "Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе".

При этом он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".

Читайте также"Самоубийство членов ПАСЕ" и "наша моральная победа": появилась реакция властей Украины на голосование по РФ"…хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее – организации, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращение пленных украинских моряков. Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", – резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, возле Совета Европы устроили пикет против возвращения России в ПАСЕ. Протестующие требуют не допускать российскую делегацию в Ассамблею и сохранить санкции против РФ.

Ранее Франция объявила, что России для возвращения членства в организации достаточно "в ближайшие дни" заплатить членские взносы и допустить на свою территорию комиссара СЕ по правам человека.

Напомним, 17 июня во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы. Президент Франции отметил, что нельзя вредить интересам граждан России.

А еще 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России: принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин в знак протеста отказался участвовать в заседании.