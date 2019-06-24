Франция собралась вернуть Россию в ПАСЕ, полностью наплевав на Украину / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален перечислила требования к России, которые та должная сделать для возвращения в ПАСЕ. При этом об изменении российской политики в отношении Украины там не было ни слова.

По словам де Моншален, России для возвращения членства в организации достаточно "в ближайшие дни" заплатить членские взносы и допустить на свою территорию комиссара СЕ по правам человека, пишет Европейская правда. Иных требований в адрес РФ не прозвучало.

Читайте такжеПоправки Украины отклонили: в ПАСЕ предложили России заплатить и вернутьсяПредставитель Франции считает необходимым восстановить российскую делегацию в правах, ведь, по ее словам, это поможет простым россиянам: они смогут по-прежнему обращаться в Европейский суд по правам человека (они лишатся этой возможности, если РФ решит когда-нибудь выйти из Совета Европы).

"Мы должны учитывать интересы всех, включая россиян, их права не должны нарушаться. Простые россияне не могут стать заложником политических разногласий", – заявила представительница МИД Франции.

Причем, судя по контексту, под "политическими разногласиями" она имеет в виду украинско-российский конфликт.

Необходимость освобождения украинцев, находящихся в заключении в России, де Моншален прокомментировала после отдельного обращения к ней уже после Совета Европы. Она заверила, что президент Франции Эммануэль Макрон поднимает эту тему на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее Меркель объявила непростое решение о возвращении России в ПАСЕ. Канцлер Германии признала, что действия России в отношении Украины противозаконные.

Напомним, 17 июня во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы. Президент Франции отметил, что нельзя вредить интересам граждан России.

Читайте такжеВозврат России в ПАСЕ: чего добилась МоскваА еще 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России: принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин в знак протеста отказался участвовать в заседании.

Также министр поставил Совету Европы ультиматум, заявив, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений если государства ЕС снимут санкционное давление с России.