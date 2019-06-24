Франция собралась вернуть Россию в ПАСЕ, полностью наплевав на Украину

России для возвращения членства в организации достаточно выполнить два условия.
Госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален перечислила требования к России, которые та должная сделать для возвращения в ПАСЕ. При этом об изменении российской политики в отношении Украины там не было ни слова.
По словам де Моншален, России для возвращения членства в организации достаточно "в ближайшие дни" заплатить членские взносы и допустить на свою территорию комиссара СЕ по правам человека, пишет Европейская правда. Иных требований в адрес РФ не прозвучало.
Читайте такжеПоправки Украины отклонили: в ПАСЕ предложили России заплатить и вернутьсяПредставитель Франции считает необходимым восстановить российскую делегацию в правах, ведь, по ее словам, это поможет простым россиянам: они смогут по-прежнему обращаться в Европейский суд по правам человека (они лишатся этой возможности, если РФ решит когда-нибудь выйти из Совета Европы).
"Мы должны учитывать интересы всех, включая россиян, их права не должны нарушаться. Простые россияне не могут стать заложником политических разногласий", – заявила представительница МИД Франции.
Причем, судя по контексту, под "политическими разногласиями" она имеет в виду украинско-российский конфликт.
Необходимость освобождения украинцев, находящихся в заключении в России, де Моншален прокомментировала после отдельного обращения к ней уже после Совета Европы. Она заверила, что президент Франции Эммануэль Макрон поднимает эту тему на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.
Ранее Меркель объявила непростое решение о возвращении России в ПАСЕ. Канцлер Германии признала, что действия России в отношении Украины противозаконные.
Напомним, 17 июня во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы. Президент Франции отметил, что нельзя вредить интересам граждан России.
Читайте такжеВозврат России в ПАСЕ: чего добилась МоскваА еще 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России: принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин в знак протеста отказался участвовать в заседании.
Также министр поставил Совету Европы ультиматум, заявив, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений если государства ЕС снимут санкционное давление с России.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.