Климкин в знак протеста отказался от участия в заседании Совета Европы

Павел Климкин протестует против позиции Совета Европы

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин устроил демарш, отказавшись участвовать в заседании Совета Европы, которое пройдет в Хельсинки 17 мая.

Причиной решения Климкина стала позиция Комитета министров СЕ по снятию санкций с России. Такое объяснение предоставил постпред Украины в совете Дмитрий Кулеба, передает Европейская правда.

Кулеба отметил, что если российская делегация в ПАСЕ будет восстановлена в правах, Украина может пересмотреть принципы сотрудничества в СЕ из-за того, что организация "утратила доверие к себе".

"Во-первых, мы концептуально не согласны с тем, чтобы Комитет министров шел на односторонние уступки России. Во-вторых, в тексте решения есть элементы, с которыми мы категорически не согласны", – заявил Кулеба. Одним из таких элементов является право России вернуться в ПАСЕ посреди года, что противоречит уставу Совета Европы. Другой может стать мотивом для снятия санкций с россиян.

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Как уточняет издание, судя по документам, решение, которое министры примут в пятницу, станет важным шагом к прощению России.

Отказ Климкина участвовать во встрече - лишь первый из ответных шагов украинской дипломатии, говорит Кулеба.

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Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что депутаты рассматривают возможность прекращения работы делегации.

"Лично я не вижу смысла оставаться в ПАСЕ, если Совет Европы разрушит принципы, на которых он был основан", - сказал Арьев.

Ранее Павел Климкин заявил, что Украина может отказаться от выполнения минских соглашений в случае, если Франция, Германия и другие стран Совета Европы добьются снятия санкций с России.

Позже Франция ответили на ультиматум Климкина.