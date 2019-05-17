Совет Европы вернул РФ право голоса

Совет Европы / REUTERS

Как и предсказывали украинские политики и эксперты, 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России - принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.

Напомним, после аннексии полуострова Крым в 2014 году они были приостановлены до сегодняшнего момента. В знак протеста Россия, состоящая в Совете Европы с 1996 года, перестала платить членские взносы.

Главы МИД 47 государств, входящих в Совет Европы, подавляющим большинством голосов поддержали декларацию, в которой говорится, что все члены должны иметь равные права на участие в двух главных органах совета.Читайте такжеПочему Запад решил отказаться от антироссийских санкций

Данное голосование фактически означает, что Россия сможет в будущем голосовать на заседаниях совета.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин в знак протеста отказался участвовать в заседании.

Также министр поставил Совету Европы ультиматум, заявив, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений если государства ЕС снимут санкционное давление с России.

Напомним, постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если российская делегация в ПАСЕ будет восстановлена в правах, Украина может пересмотреть принципы сотрудничества в СЕ из-за того, что организация "утратила доверие к себе".

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в свою очередь добавил, что депутаты рассматривают возможность прекращения работы делегации.