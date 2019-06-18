Меркель объявила непростое решение о возвращении России в ПАСЕ

Меркель не готова любой ценой вернуть РФ в ПАСЕ / Reuters

18 июня, в Берлине во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя любой ценой возвращать РФ в Парламентскую асамблею Рады Европы (ПАСЕ).

Меркель признала, что действия России в отношении Украины противозаконные, однако подчеркнула, что без диалога проблемы не решить.

"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса. Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", - заявила Меркель, передает РБК-Украина.

Читайте такжеМеркель затряслась на встрече с Зеленским, опубликовано видеоНапомним, 17 июня, в понедельник, в Париже, во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы. Президент Франции отметил, что нельзя вредить интересам граждан России.