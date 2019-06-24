Совсем обнаглеет: к чему приведет возвращение России в ПАСЕ

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

24 июня 2019, 12:57

Украина в случае возвращения российской делегации не должна "хлопать дверью". Она не в том положении, чтобы устраивать демарши.

ПАСЕ
По словам Соскина, если Украина пойдет глупым путем – выйдет из ПАСЕ, она ничего этим не добьется / Открытые источники

Если Парламентская ассамблея Совета Европы примет резолюцию, которая позволит российской делегации вернуться к работе, Украина окажется перед дилеммой, что ей делать – то ли "проглотить" то, что европейцы простят Россию за ее агрессию по отношению к нашей стране, и остаться в организации, то ли покинуть ПАСЕ.  

На мой взгляд, если Россия вернется в ПАСЕ, Украина, несмотря ни на что, не должна "хлопать дверью". Пока наше государство находится в позиции слабого, оно не в том положении, чтобы устраивать какие-либо демарши, лишаясь при этом столь важных международных площадок как ПАСЕ. Выйдя из этой организации, Украина потеряет важную трибуну и возможность доносить свою позицию мировому сообществу.

Однако, оставшись в ПАСЕ, Украина должна быть готова к тому, что после возвращения российской делегации борьба перенесется в стены этой организации и станет особенно жесткой – это будет острие против острия. Украинской стороне придется постоянно бороться против нападок россиян, активно выступать против деятельности российской делегации, критиковать ее инициативы и действия России.

Читайте такжеМеркель объявила непростое решение о возвращении России в ПАСЕЕсли Россия будет возвращения в стены этой организации, мы должны будем понимать, что это – предательство со стороны тех, кто проголосует за соответствующую резолюцию. Украине придется создать мощнейший информационный, пропагандистский и дипломатический департамент и вести серьезную информационную войну. По сути, нам придется вынести инфовойну с Россией на международный уровень. Другого пути у нас просто нет.

Уйти, хлопнув дверью – это может и дурак. Сложнее – бороться. И нам нужно будет использовать для этой борьбы зал ПАСЕ. Это будет ринг противоборства со страной-агрессором.

Если же Украина решит идти глупым путем – выйдет из ПАСЕ, она ничего таким образом не приобретет. От этого шага не будет толку. Наоборот, мы только подыграем России, отдадим ей эту организацию. А тогда нас будут топтать, как захотят.

Потому Украине нужно не искать легких путей, а нужно бороться там, в ПАСЕ. Для европейцев это будет укор за то, что они простили агрессора.

Но – сегодня агрессор топчет нас, а завтра будет топтать их.

Кроме того, Украине придется работать над тем, чтобы собрать своих союзников в рамках этой организации, объединиться с ними. Грузия, Молдова, Польша, страны Балтии – европейские страны, которые страдают от действий и агрессии России. Вот с ними нам и нужно объединяться и бить Россию вместе.  

Читайте такжеВозврат России в ПАСЕ: чего добилась МоскваПомимо прочего, когда европейцы прощают агрессию России, создается весьма опасный прецедент. Россия воспримет это как карт-бланш на вседозволенность и обязательно нанесет новые удары. Она ударит по Грузии и Молдове (она уже это делает), а также будет повышаться ее агрессивность по отношению к Украине и нарастать экспансия.

Чтобы понять, что происходит после того, как прощают агрессора, можно посмотреть на историю мюнхенского сговора, пакт Молотова-Риббентропа. Когда прощают агрессора, он наглеет и начинает еще бо́льшую экспансию.

Франция и Германия – трусливы. К тому же, хотят денег и спокойствия. Потому они с легкостью предадут Украину.

Но выиграют ли Франция и Германия, столь благосклонно относясь к России? Стратегически – никогда. Никогда поддержка и прощение агрессора не приводила к выигрышу. Агрессор всегда наглеет и хочет большего, он питается кровью. Потому Москва будет стремиться к большему. Она уже вырывается из изоляции. И это очень плохо.

Но тактически Германия и Франция выиграют. Тем более, сейчас усиливается их противоборство Соединенным Штатам Америки.

Вероятность того, что ПАСЕ проголосует за резолюцию, которая позволит вернуться российской делегации, очень высока. Все упирается в деньги, причем речь идет о существенных суммах взносов, которые должна будет платить Россия.

Читайте такжеПоправки Украины отклонили: в ПАСЕ предложили России заплатить и вернутьсяУже во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию по заявлениям европейских лидеров складывалось впечатление, что возвращение России в ПАСЕ – это уже решенный вопрос. Немцы и французы хотят нами пожертвовать, поскольку им надоела нынешняя ситуация, и они хотят восстановить отношения с Россией. Они думают, что таким образом они сумеют усилиться и более успешно противостоять США. В принципе, нами жертвовали всегда в ХХ столетии.

Потому Украина должна собирать своих сторонников, страны балто-черноморской оси. Все эти государства страдают от агрессии России и понимают ее опасность. Нам нужно создавать свой экономико-политический альянс балто-черноморья. Это – наш единственный шанс. И США такую идею поддержат, они и сейчас выступают за систему межморья. В этом наше спасение. Потому что на Европу надежды нет: Германия нас всегда предавала, была продажной, Франция всегда была ориентирована на Москву, а Италия, Испания и Португалия не видят Украину в упор. Потому Украина должна полагаться на себя.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, политолог и экономист, специально для Главреда

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Россия санкции Франция Германия Совет Европы ПАСЕ Олег Соскин
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