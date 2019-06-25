"Европа, проснись!": возле Совета Европы устроили пикет против возвращения России в ПАСЕ

Протестующие требуют не допускать российскую делегацию в Ассамблею и сохранить санкции против РФ.
Утром 25 июня у здания Совета Европы в Страсбурге, Франция, проходит митинг против возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский адвокат Николай Полозов, защищающий интересы политзаключенных.
"Сегодня утром возле Совета Европы пикет в поддержку Украины и против возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ", - написал Полозов.
Представители грузинской и украинской общины, небезразличные люди вышли на пикет. Они держали в руках украинские и грузинские флаги, плакаты, в том числе и в поддержку украинских политзаключенных, скандируя: "Европа, проснись!".
Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о возвращении российской делегации в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.
Ранее соцсети взорвались из-за голосования по РФ. Также появилась реакция властей Украины на голосование по РФ.