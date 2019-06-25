"Самоубийство членов ПАСЕ" и "наша моральная победа": появилась реакция властей Украины на голосование по РФ

Реакция украинских властей на голосование в ПАСЕ по России

Парламентская ассамблея Совета Европы разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав. При этом полностью проигнорировав интересы Украины: от РФ не потребовали ни прекратить агрессию на Донбассе, не выдвинули никаких требований по аннексированному Крыму и т.д.

Единственные требования, которые звучали в адрес России – "в ближайшие дни" заплатить членские взносы и допустить на свою территорию комиссара СЕ по правам человека.

К утру вторника появилась первая реакция украинских властей на решение ПАСЕ.

Голосование в ПАСЕ: реакция Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею ПАСЕ нарушением норм международного права.

"Возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора и демонстрация презрения к международному праву", — заявил он.

Голосование в ПАСЕ: реакция украинской делегации

Украинская делегация рассматривает возможность приостановить свое участие в ассамблее после голосования в ПАСЕ по России.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с россиянами. Мы просто прекратим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", – цитирует Интерфакс-Украина и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Марию Ионову.

При этом она заверила, что украинская делегация намерена протестовать во время сегодняшней процедуры возврата полномочий членов делегации РФ.

"Мы будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря ПАСЕ без Украины", – заявила Ионова.

Она напомнила, что из 11 депутатов российской делегации – шестеро находятся под мировыми санкциями, так как голосовали за ввод войск в Украину.

"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство, это начало разрушения самой организации", – уверена Ионова.

При этом депутат не удержалась от реверанса в сторону экс-президента Петра Порошенко: мол, в подобных критических ситуациях "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими".

Они хотели встретиться и с президентом Владимиром Зеленским перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "обо всех угрозах, поскольку понимали позицию французов" – но тот не внес эту встречу в свою программу.

Читайте также"Врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ": соцсети взорвались из-за голосования по РФВ то же время, напомним, эксперт по СМИ и бывший заместитель министра по информационной политике Татьяна Попова указала на то, что, решение ПАСЕ о возвращении России можно было предотвратить и при президентстве Порошенко, но его команда, по сути, саботировала процесс.

"Правильно я понимаю, что министры иностранных дел на саммите Совета Европы проголосовали за возвращение РФ в ПАСЕ еще 17/05? Наш министр почему-то отказался посещать ту встречу. Интересно, в чем был "мудрый план" такой самоизоляции? Ну и напомню, что инаугурация новоизбранного президента состоялась только 20/05. А сегодня ночью то же самое решение было проголосовано уже в ПАСЕ. И что предлагают горячие головы, – демарш с выходом Украины из ПАСЕ? Как считаете, это логично?" – написала Попова.

Голосование в ПАСЕ: реакция МИД Украины

МИД Украины решение ПАСЕ назвал "недопустимой уступкой".

Читайте такжеГончаренко устроил новый скандал на заседании ПАСЕ и получил замечаниеВ комментарии на сайте ведомства отмечается, что решение принято "на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны России, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию".

Поэтому происходящее там считают "свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы".

"Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, что Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели…

Несмотря не то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы.

Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", – заявили в МИД.

Голосование в ПАСЕ: мнение эксперта

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в комментарии Главреду заявил, что "Украина, несмотря ни на что, не должна "хлопать дверью". Пока наше государство находится в позиции слабого, оно не в том положении, чтобы устраивать какие-либо демарши, лишаясь при этом столь важных международных площадок как ПАСЕ. Выйдя из этой организации, Украина потеряет важную трибуну и возможность доносить свою позицию мировому сообществу".

По его словам, если Украина решит выйти из ПАСЕ, она ничего таким образом не приобретет. От этого шага не будет толку. Наоборот, украинская сторона только подыграет России, отдадим ей эту организацию.

"А тогда нас будут топтать, как захотят", – резюмировал он.