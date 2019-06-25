Зеленский на три дня едет в Канаду

Зеленский собрался в Канаду/ president.gov.ua

Глава Украинского государства Владимир Зеленский собрался в Канаду с официальным визитом.

В Канаде Зеленский будет находится с 1 по 3 июля, сказано на сайте президента.

В Канаде у Зеленского намечены рандеву с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Христей Фриланд. Также президент Украины встретится с членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады и примет участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.

Напомним, ранее Главред сообщал, Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду.

Также ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с официальным визитом.