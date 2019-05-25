Зеленского пригласили посетить Канаду: посол назвал дату и возможную цель визита

Президенту по телефону передали приглашение посетить канадское государство, отметил посол.
Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Владимира Зеленского пригласили посетить канадское государство в начале июля.
Зеленского по телефону пригласили посетить Канаду 2 июля, рассказал дипломат в интервью Радио Свобода.
Собеседника добавил, что 2 июля в Канаде пройдет конференция относительно поддержки реформ в Украине.
По его мнению, канадский премьер Джастин Трюдо надеется, что мероприятие посетит Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники.
"Оно (приглашение Зеленскому посетить Канаду — Ред.) лично, по крайней мере по телефону, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", — сказал посол.
Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не пригласили во Францию на мероприятия с участием французского лидера Эммануэля Макрона, посвященные высадке союзников в Нормандии.