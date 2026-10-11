США предложили Кремлю 'бонусы' за перемирие: что может получить Россия

Вашингтон предложил Москве три экономических стимула в обмен на частичное перемирие.

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Как США намерены склонить Россию к перемирию / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

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США предлагают РФ разморозить активы в обмен на перемирие

Речь идет об энергетике или прекращении огня на море

Киев требует зеркальных выплат и гарантий

Администрация президента США Дональда Трампа предложила стране-агрессору России несколько вариантов экономических стимулов, если та согласится на прекращение огня с Украиной в энергетической сфере или на море. Об этом пишет The New York Times.

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, американцы выдвинули три выгодных экономических стимула, чтобы склонить Москву к ограниченному перемирию - либо в отношении энергетической инфраструктуры, либо на море.

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"Вашингтон выдвинул идею разблокирования миллиардов российских суверенных активов, замороженных на Западе. По словам чиновников, эти средства рассматривались как предварительный стимул для заключения частичного прекращения огня, а не как вознаграждение за его выполнение. Это возродило прошлогоднее предложение о разблокировании средств для России. Тогда предлагалось разблокировать до 100 миллиардов долларов", - говорится в материале.

Американцы также вернулись к плану продажи части акций российского нефтяного гиганта "Лукойл" в рамках многомиллиардной сделки. Согласно плану, в ней должна была участвовать группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых были и те, кто имел деловые связи с американскими переговорщиками.

Кроме того, спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джарел Кушнер возобновили предложение США, которое позволило бы Беларуси экспортировать калий.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По словам источников издания, Киев воздерживался от категорического отклонения какого-либо предложения, но требовал гарантий.

Например, он предложил зеркальные выплаты в долларах за замороженные активы в пользу Украины или гарантии дополнительной военной помощи в случае любого нарушения перемирия.

Почему энергетического перемирия может не быть

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что энергетическое перемирие между Украиной и Россией может не состояться из-за требований Москвы о прекращении ударов по всей территории РФ, включая оккупированный Крым и другие захваченные регионы.

По словам эксперта, Москва рассматривает возможность договоренностей шире, чем просто взаимное прекращение атак на энергетические объекты.

"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в рамках пакета мер, в частности, и разблокировать порты", - отметил он.

Перемирие - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Ранее Индия предложила Украине и России трехэтапный план перемирия, который должен остановить удары по энергетике и восстановить безопасную торговлю через Черное море. Инициатива Нью-Дели шире предложений других посредников.

В то же время издание Financial Times писало, что диктатор РФ Владимир Путин не хочет заключать соглашение об энергетическом перемирии с Украиной до зимы. Причина в том, что, по мнению диктатора, атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины могут усилить давление на Киев с целью заставить Украину пойти на уступки.

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединённых Штатах, она является одной из ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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