Обычная гречка может стать гораздо ароматнее, если во время приготовления добавить несколько простых ингредиентов.

https://glavred.info/recipes/grechka-budet-neveroyatno-vkusnoy-dazhe-bez-myasa-chto-dobavit-vo-vremya-varki-10803284.html Ссылка скопирована

Как приготовить вкусную гречку без мяса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что добавить в гречку, чтобы сделать её вкус насыщеннее

Какие специи и овощи лучше всего сочетаются с гречневой кашей

Как приготовить рассыпчатую гречку

Гречка давно стала одним из самых любимых гарниров украинцев. Она сытная, полезная и в то же время проста в приготовлении. Но даже такая универсальная крупа может быстро надоесть, если готовить её каждый раз одинаково.

Чтобы придать блюду новый вкус и аромат, вовсе не обязательно использовать дорогие продукты - достаточно нескольких доступных ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне.

видео дня

Главред расскажет, что добавить к гречке, чтобы она была вкусной и без мяса.

Что добавить к гречке, чтобы она стала вкуснее

Бульон вместо воды

Самый простой способ сделать гречку более насыщенной - заменить воду овощным бульоном, пишет oregonstate. Он придает глубину вкуса и делает кашу самостоятельным блюдом, которое можно подавать даже без мяса. Если же бульона нет, используйте обычную воду, но не забудьте о соли и специях.

Специи и травы

Классическое сочетание - лавровый лист и черный перец. Они подчеркивают естественный аромат крупы и делают вкус более выразительным. Для большей насыщенности можно добавить зубчик чеснока или сушеные травы - майоран, тимьян или орегано. Так гречка приобретет легкий пряный оттенок.

Лук и овощи

Еще один проверенный прием - обжарить лук на растительном или сливочном масле и добавить его в готовую кашу. Лук придает сладковатый аромат и делает блюдо более домашним. Сытности добавят шампиньоны, морковь или другие овощи, которые можно тушить вместе с гречкой или отдельно.

Как приготовить рассыпчатую гречку

Перед варкой крупу рекомендуем перебрать и промыть. Чтобы усилить ореховый аромат, прогрейте её несколько минут на сухой сковороде, постоянно помешивая. На стакан гречки берут примерно два стакана воды или бульона. Доведите жидкость до кипения, всыпьте крупу, посолите и убавьте огонь. Варите под крышкой 10–15 минут, в зависимости от вида крупы. Когда вода впитается, оставьте кашу ещё на несколько минут под крышкой, чтобы она дошла.

Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

Завершающий штрих

Перед подачей добавьте кусочек сливочного масла или немного оливкового масла. Это сделает кашу нежной и ароматной. Подавайте её с грибами, тушёными овощами или свежим салатом - даже без мяса гречка станет полноценной частью вкусного и разнообразного обеда.

Читайте также:

Об источнике: Oregonstate Extension.oregonstate.edu - это официальный веб-ресурс Государственного университета штата Орегон, который освещает деятельность системы OSU Extension Service. Портал служит источником достоверной научно-практической информации для жителей Орегона и более широкой аудитории, охватывая темы сельского хозяйства, садоводства, питания, здоровья, развития сообществ и природных ресурсов. Материалы создаются специалистами университета и адаптируются для практического использования, что делает сайт авторитетным инструментом распространения знаний и поддержки местных сообществ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред