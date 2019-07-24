ЦИК подсчитал почти 99% протоколов: у "оппозиционеров" отжали голоса

Партии Олега Ляшко не хватает менее процента для попадания в Раду нового созыва.
Центральная избирательная комиссия после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 обработала почти 99% протоколов, партия Слуга народа незначительно нарастила отрыв, а Оппозиционная платформа — За жизнь потеряла 0,04% процента.
Центризбирком подсчитал 98,95% протоколов, преодолевают 5-ти процентный барьер и проходят в парламент нового созыва пять политсил, немного — менее процента — не хватает для попадания в Раду Радикальной партии Олега Ляшко.
По данным ЦИК, триумфатор выборов — партия Слуга народа — отвоевала у конкурентов 0,01%.
Подсчет голосов Центризбиркомом, предварительные результаты избирательной гонки:
- Слуга народа — 43,14%;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,02%;
- Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;
- Европейская солидарность — 8,12%;
- Голос — 5,84%;
- Радикальная партия Олега Ляшко — 4,01%.
Напомним, 21 июля в Украине прошли выборы в Верховную Раду 2019. Глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что первое заседание парламента нового созыва состоится в конце августа или в начале сентября.