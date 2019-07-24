ЦИК подсчитал почти 99% протоколов: у "оппозиционеров" отжали голоса

После выборов в Раду Центризбирком подсчитал почти все протоколы / Reuters

Центральная избирательная комиссия после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 обработала почти 99% протоколов, партия Слуга народа незначительно нарастила отрыв, а Оппозиционная платформа — За жизнь потеряла 0,04% процента.

Центризбирком подсчитал 98,95% протоколов, преодолевают 5-ти процентный барьер и проходят в парламент нового созыва пять политсил, немного — менее процента — не хватает для попадания в Раду Радикальной партии Олега Ляшко.

По данным ЦИК, триумфатор выборов — партия Слуга народа — отвоевала у конкурентов 0,01%.

Подсчет голосов Центризбиркомом, предварительные результаты избирательной гонки:

Слуга народа — 43,14%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,02%;

Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;

Европейская солидарность — 8,12%;

Голос — 5,84%;

Радикальная партия Олега Ляшко — 4,01%.

/ Скриншот с cvk.gov.ua

Напомним, 21 июля в Украине прошли выборы в Верховную Раду 2019. Глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что первое заседание парламента нового созыва состоится в конце августа или в начале сентября.