Разумков сказал, когда заработает новая Рада

Обновленная Верховная Рада может заработать уже в начале осени / УНИАН

Глава Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады Украины.

"Я думаю, первое заседание парламента будет или конец августа или начало сентября", - отметил Разумков на брифинге в Киеве.

По словам главы партии, дата проведения первого заседания Рады нового созыва зависит от объявления окончательных результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Разумков добавил, что первой инициативой Слуги народа в Раде будет принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности, об изменениях в регламенте парламента, об отзыве народных депутатов и наказание за неперсонального голосования, а также срочных профильных законопроектов.

Ранее Разумков допустил, что Слуга народа может обойтись и без коалиции в парламенте.