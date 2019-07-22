Разумков сказал, когда заработает новая Рада

Глава партии Слуга народа озвучил сроки запуска роботы ВР нового созыва.
Глава Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады Украины.
"Я думаю, первое заседание парламента будет или конец августа или начало сентября", - отметил Разумков на брифинге в Киеве.
По словам главы партии, дата проведения первого заседания Рады нового созыва зависит от объявления окончательных результатов выборов Центральной избирательной комиссией.
Разумков добавил, что первой инициативой Слуги народа в Раде будет принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности, об изменениях в регламенте парламента, об отзыве народных депутатов и наказание за неперсонального голосования, а также срочных профильных законопроектов.
Ранее Разумков допустил, что Слуга народа может обойтись и без коалиции в парламенте.