Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин

Дмитрий Разумков / УНИАН

Дмитрий Разумков, глава президентской политсилы, Слуги народа, дал уклончивый ответ на вопрос, кто из партийной фракции может перейти на работу в Кабинет министров.

"Я думаю, что наши коллеги пойдут работать в правительство. Если мы говорим о должности в министерствах, то, видимо, будет все же логично, если об этом скажет премьер-министр", − заявил он во время брифинга для прессы сразу после того, как кончилось первого подготовительного заседания нардепов Верховной Рады IX созыва.

Как отметил Разумков, исключительно будущий премьер-министр должен дать ответ на вопрос о кадрах, поскольку именно он предлагает Раде кандидатуры на руководство министерствами.

"Не хочу опережать время", − подытожил рулевой Слуги народа.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в состав Украины. До этого он спрогнозировал дальнейшую судьбу главы МВД Арсена Авакова.