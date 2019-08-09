Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин

По словам рулевого президентской политсилы Дмитрия Разумкова, об окончательной перспективе нового правительства говорить пока еще преждевременно.
Дмитрий Разумков, глава президентской политсилы, Слуги народа, дал уклончивый ответ на вопрос, кто из партийной фракции может перейти на работу в Кабинет министров.
"Я думаю, что наши коллеги пойдут работать в правительство. Если мы говорим о должности в министерствах, то, видимо, будет все же логично, если об этом скажет премьер-министр", − заявил он во время брифинга для прессы сразу после того, как кончилось первого подготовительного заседания нардепов Верховной Рады IX созыва.
Как отметил Разумков, исключительно будущий премьер-министр должен дать ответ на вопрос о кадрах, поскольку именно он предлагает Раде кандидатуры на руководство министерствами.
"Не хочу опережать время", − подытожил рулевой Слуги народа.
Напомним, ранее Дмитрий Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в состав Украины. До этого он спрогнозировал дальнейшую судьбу главы МВД Арсена Авакова.