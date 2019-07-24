У Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией в Украине

Руслан Рябошапка рассказал, как у Зеленского будут бороться с коррупцией / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что за 5 лет своего президентства Владимир Зеленский намерен победить коррупцию в Украине.

Об этом он заявил на конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?" в Киеве, передает Униан.

"Времени у нас действительно не так много. Как говорил президент, он пришел на один срок, на 5 лет, и за эти 5 лет мы должны победить коррупцию", - подчеркнул Рябошапка.

По словам Рябошапки, диджитализация – один из главных методов борьбы с коррупцией.

"Одним из ключевых тезисов нового президента - это диджитализация. Можно практически со всеми проявлениями коррупции и злоупотреблений бороться цифровыми методами", - сказал он.

Также замглавы Офиса президента назвал сферы, в которых наиболее развита коррупция.

"Для примера взять коррупционные проявления в государственных предприятиях, монополиях, государственных банках. Второй сектор - энергетика или добывающая отрасль, следующий - сфера обороны и безопасности. То есть, это те сферы, в которых самые большие проблемы в плане коррупции, нужно идентифицировать их и сосредоточиться именно на них", - отметил он.

Ранее у Зеленского рассказали, как с помощью Рады хотять решить проблемы с евробляхами.