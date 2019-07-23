"Украине нужен новый генпрокурор": Зеленский назвал претендента на место Луценко

Руслан Рябошапка / УНИАН

Кандидатом на должность генерального прокурора Украины является замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Как заявил президент Владимир Зеленский, кандидатура Рябошапки рассматривается на должность главы Генеральной прокуратуры.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Напомним, 2 июля Зеленский призвал парламент безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Представления на увольнение Климкина и Луценко в Раду были поданы еще 11 июня.