Непотопляемые: Зеленский опять попросил Раду избавить стены ГПУ и МИД от Луценко и Климкина

2 июля 2019, 13:28

Представления на увольнение Климкина и Луценко в Раду были поданы еще 11 июня.

Владимир Зеленский
Зеленский попросила Раду выгнать Климкина и Луценко  / president.gov.ua

2 июля, во вторник, глава Украинского государства Владимир Зеленский в очередной раз призвал парламент безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

На сайте главы государства отмечается, что Зеленский просит ВР немедленно рассмотреть представление об увольнении Луценко, а также освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Кроме того, Зеленский призвал парламентариев назначить новым главой Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Отметим, что указанные представления Зеленский внес на рассмотрение народных депутатов  еще 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме президента к парламенту.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему прогоняет Луценко из ГПУНапомним, 18 июня Комитет Верховной рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявили не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора.

Кроме того, 11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Также ранее сообщалось, навостривший лыжи в отпуск Павел Климкин рассказал, кто заменит его на посту главы МИД.

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