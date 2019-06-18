Прогнать Луценко из ГПУ: комитет не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора

Комитет не нашел причин для увольнения Луценко / УНИАН

18 июня, во вторник, в комитете Верховной рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявили, что в представлении президента Украины Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не указаны законные основания для увольнения генерального прокурора.

По словам главы комитета Андрея Кожемякина, в представлении не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

"Генпрокурор увольняется с должности с согласия ВР в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет", - заявил Кожемякин.

Кожемякин также подчеркнул, что в представлении также не указан докладчик по этому вопросу на комитете. Поэтому комитет не поддержит представление об увольнении Луценко с должности.

"Подкомитет сегодня рассматривал представления (президента - ред.) И он против рассматривать это представление на заседании комитета. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, - ред.), депутаты не придут и кворума не будет", - добавил парламентарий, передает РБК-Украина.

Глава комитета также обратился к представителю президента Руслану Стефанчуку с просьбой решить этот вопрос.

"Или ВР может самостоятельно рассмотреть этот вопрос без рассмотрения комитета", - добавил нардеп.

Читайте такжеУ Зеленского нашли повод уволить ЛуценкоНапомним, 11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему прогоняет Луценко из ГПУ. Юридическое образование, вернее, его отсутствие, сыграло с Юрием Луценко злую шутку.

Также сообщалось, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.