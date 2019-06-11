Зеленский объяснил, почему прогоняет Луценко из ГПУ

Стало известно, почему увольняют Луценко / Украинские новости

Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Чуть позже на сайте парламента появился текст представления, и стало известно, по какой причине прогоняют Луценко из ГПУ.

"Закон Украины О прокуратуре устанавливает обязательные требования, которым должен отвечать Генеральный прокурор - статья 27 Закона предусматривает, что прокурором Генеральной прокуратуры Украины может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет", - сказано в тексте представления.

Именно за этот пункт уцепились у Зеленского, и в этой связи требуют уволить Луценко с должности генпрокурора.

"Луценко Юрий Витальевич не соответствует установленным Законом Украины О прокуратуре требованиям к Генеральному прокурору Украины, а потому не может находиться на этом посту, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и Закона Украины О прокуратуре", - говорится в представлении.

Таким образом, можно прийти к выводу, что юридическое образование, вернее, его отсутствие, сыграло с Юрием Луценко злую шутку.

Читайте такжеУ Зеленского нашли повод уволить ЛуценкоРанее сообщалось, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который 27 мая заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, пока останется в своем кресле. В команде президента Владимира Зеленского решили пощадить ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.

Кроме того, 28 мая народный депутат Мустафа Найем публично возмутился, что представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко не подписывается длительное время.