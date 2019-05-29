У Зеленского пощадили Луценко

29 мая 2019, 07:50

По словам Разумкова, проблема в Верховной Раде, в которую бесперспективно вносить представление об отставке Юрия Луценко.

Юрий Луценко
Луценко пока останется в своем кресле / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который 27 мая заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, пока останется в своем кресле. В команде президента Владимира Зеленского решили пока не трогать ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, проблема в Верховной Раде, в которую бесперспективно вносить представление об отставке Юрия Луценко, так как парламентарии саботируют президентские законодательные инициативы.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частично объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно - проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой - я не думаю, что это будет правильно ", - объяснил Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее Юрий Луценко рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.

Также  ранее Юрий Луценко вспомнил, как с удовольствием ходил на концерты 95 Квартала.

Справка. 12 мая 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду назначить Юрия Луценко генеральным прокурором. В тот же день парламент проголосовал за назначение Луценко главой ГПУ. До назначения на пост генпрокурора Луценко был лидером фракции Блок Петра Порошенко.

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