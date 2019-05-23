Луценко вспомнил, как с удовольствием ходил на концерты 95 Квартала

Юрий Луценко вспомнил, как ходил на концерты 95 Квартала / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о хороших отношениях с экс-лидером 95 Квартала и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас действительно были очень хорошие отношения во времена, когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала". Виктор Андреевич Ющенко очень плохо относился к юмору в его сторону, а я очень хорошо…. Меня очень приглашали, чтобы я побывал на концертах, чтобы не было так страшно впервые шутить над высшими должностными лицами государства. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно", - цитирует его Liga.net.

Луценко признался, что в последние годы юмор 95 Квартала ему не нравился, однако отношения с артистами он сохранил положительные. Генпрокурор подчеркнул, что у них давно существует взаимопонимание.

"Сейчас они переходят совсем в другой формат: я должностное лицо, и он высшее должностное лицо — глава государства…", – добавил Луценко.

Напомним, во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.