Навостривший лыжи в отпуск Климкин рассказал, кто заменит его на посту главы МИД

Павел Климкин / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что намерен уйти в отпуск с ближайшей среды, 3 июля.

В комментарии порталу УН он выразил надежды, что и.о. главы МИД станет его заместитель Елена Зеркаль.

"Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", — сообщил он.

Напомним, 1 июля Павел Климкин на своей странице в социальных сетях Facebook и Twitter написал о том, что планирует уйти в "политический отпуск".

Ранее днем этого же президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности главы МИД Украины.