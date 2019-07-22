В Генпрокуратуре рассказали, куда запропастился Луценко

Юрий Луценко ушел в официальный отпуск / Украинские новости

Генпрокурор Юрий Луценко никуда не пропал и не сбежал, как судачат в сети, а ушел в официальный отпуск.

Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. По ее словам, она также в отпуске.

"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце. И чтобы два раза не писать: я тоже в отпуске", - написала Сарган.

Отметим, юрист Андрей Портнов поднял взбучку в Facebook, заявив, что "…генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук (первый замгенпрокурора Украины Дмитрий Сторожук – ред.)".

Напомним, Зеленский пояснил, когда же начнутся "посадки". По его словам, для начала подобных дел не хватает назначения одного человека – нового генпрокурора.

"Фамилия генпрокурора? Точно не на "Лу" начинается и на "ко" заканчивается. Будет другая фамилия", – сказал Зеленский во время брифинга по результатам объявления экзит полов.

Как сообщалось, 2 июля Зеленский в очередной раз призвал парламент безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Представления на увольнение Климкина и Луценко в Раду были поданы еще 11 июня.