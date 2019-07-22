"Запил с горя?": Портнов сообщил о таинственном исчезновении Луценко, а его сына застукали в аэропорту

Луценко исчез – Портнов / Обозреватель

Генпрокурор Юрий Луценко, не дожидаясь объявления результатов выборов 2019, куда-то внезапно запропастился.

О таинственном исчезновении главы ГПУ сообщил юрист Андрей Портнов в Facebook.

"…генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук (первый замгенпрокурора Украины Дмитрий Сторожук – ред.)", – пишет Портнов.

В сети тут же принялись строить догадки, куда мог подеваться генпрокурор – Луценко сбежал или "запил с горя"?

"Надеюсь, на границе знают, что делать в случае появления?" – интересуется Николай Сербин.

"Запил с горя?" – выдвинул свою теорию Максим Бруль.

"Куда-то – это куда? У него один путь: в тюрьму", – считает Liudmila Jumbei.

Тем временем накануне сына Юрия Луценко видели в аэропорту с чемоданами. Фото опубликовали akcenty.

Сын Луценко в аэропорту / akcenty

Что правда, потом выяснилось, что сын генпрокурора возвращался с отдыха из столицы Венгрии.

Ранее Портнов сообщил, что Луценко нарушил Уголовно-процессуальный кодекс — закрыл одно из уголовных производств следователей Государственного бюро расследований против бывшего президента Петра Порошенко.

Напомним, Зеленский пояснил, когда же начнутся "посадки". По его словам, для начала подобных дел не хватает назначения одного человека – нового генпрокурора.

"Фамилия генпрокурора? Точно не на "Лу" начинается и на "ко" заканчивается. Будет другая фамилия", – сказал Зеленский во время брифинга по результатам объявления экзит полов.

Как сообщалось, 2 июля Зеленский в очередной раз призвал парламент безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Представления на увольнение Климкина и Луценко в Раду были поданы еще 11 июня.

18 июня Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора.

Также ранее сообщалось, что навостривший лыжи в отпуск Павел Климкин рассказал, кто заменит его на посту главы МИД.