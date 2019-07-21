Тут нужен один человек: Зеленский пояснил, когда же начнутся "посадки"

21 июля 2019, 21:18

Президент заверил, что его команда "занимается этим процессом"

Зеленский пояснил, когда же начнутся
Зеленский пояснил, когда же начнутся "посадки" / Офис президента

Глава страны Владимир Зеленский пояснил, когда в Украине начнутся "посадки", которые он анонсировал еще в апреле 2019.

По его словам, для начала подобных дел не хватает назначения одного человека – нового генпрокурора.

"Мы занимаемся этим процессом. Появится правительство, появится новый генеральный прокурор", — цитирует его слова РИА Новости.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему прогоняет Луценко из ГПУНапомним, 2 июля Зеленский в очередной раз призвал парламент безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко. 

Представления на увольнение Климкина и Луценко в Раду были поданы еще 11 июня

18 июня Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора.

Также ранее сообщалось, что навостривший лыжи в отпуск Павел Климкин рассказал, кто заменит его на посту главы МИД.

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