Тут нужен один человек: Зеленский пояснил, когда же начнутся "посадки"

Зеленский пояснил, когда же начнутся "посадки" / Офис президента

Глава страны Владимир Зеленский пояснил, когда в Украине начнутся "посадки", которые он анонсировал еще в апреле 2019.

По его словам, для начала подобных дел не хватает назначения одного человека – нового генпрокурора.

"Мы занимаемся этим процессом. Появится правительство, появится новый генеральный прокурор", — цитирует его слова РИА Новости.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему прогоняет Луценко из ГПУНапомним, 2 июля Зеленский в очередной раз призвал парламент безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Представления на увольнение Климкина и Луценко в Раду были поданы еще 11 июня.

18 июня Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора.

Также ранее сообщалось, что навостривший лыжи в отпуск Павел Климкин рассказал, кто заменит его на посту главы МИД.