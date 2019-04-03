У Зеленского уже пообещали первые "посадки"

Данилюк от лица Зеленского уже пообещали первые "посадки" / "Новое время"

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, который уверенно прошел во второй тур выборов 2019, уже анонсировали первые "посадки".

Советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк отметил, что одним из первых шагов новой власти станет запуск Антикоррупционного суда – если этого так и не сделает нынешний глава государства Петр Порошенко, пишет Украинская правда.

"Очень надеюсь, что Антикоррупционный суд не придется создавать формально Зеленскому, а это сделает Порошенко. А он должен был это сделать еще на прошлой неделе", – напомнил Данилюк.

И добавил: "Я уверен, что эти решения и первые посадки, они уже состоятся вскоре после смены руководства страны".

Ранее в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ГФС. Шоумен поддерживает перезапуск системы правоохранительных органов.

Напомним, Зеленский в случае своей победы во втором туре президентских выборов будет готов компетентно обсуждать любые вопросы с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.