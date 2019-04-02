У Зеленского объявили о готовности к переговорам с Путиным и Трампом

Владимир Зеленский в своем штабе / GettyImages

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы во втором туре президентских выборов будет готов компетентно обсуждать любые вопросы с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник шоумена, бывший министр финансов Александр Данилюк в эфире передачи Свобода слова с Андреем Киселевым на телеканале ICTV.

"[Зеленский] однозначно готов. К любым переговорам надо готовиться. Нет людей, которые готовы провести переговоры такого уровня сложности. И если говорить о переговорах насчет мирного урегулирования на востоке страны, то обязательно надо тщательно обработать любые предложения в минском формате, потому что он сейчас является гарантией очень широкого спектра вопросов – в том числе, и вопроса санкций", - сказал Данилюк.

По его словам, вопросы о компетентности Зеленского отпадут после того, как он покажет свою команду.

"...Должна быть общая позиция, сформированная в рамках наших партнеров по минским переговорам. И это касается всех ключевых переговоров. Поэтому те, кто говорит про то, что Владимир Зеленский некомпетентный – давайте подождем и посмотрим на его команду, и посмотрим, является ли компетентна команда и президент, который ее создал. И тогда отпадут все вопросы", - уточнил член команды Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал, что скажет Владимиру Путину при личной встрече.

Также у Зеленского усомнились в необходимости дебатов с Петром Порошенко. Ранее шоумэн согласился на дебаты с действующим президентом.