У Зеленского объявили о готовности к переговорам с Путиным и Трампом

2 апреля 2019, 13:32

В штабе призвали дождаться презентации команды нового главы государства.

Владимир Зеленский в своем штабе
Владимир Зеленский в своем штабе / GettyImages

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы во втором туре президентских выборов будет готов компетентно обсуждать любые вопросы с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник шоумена, бывший министр финансов Александр Данилюк в эфире передачи Свобода слова с Андреем Киселевым на телеканале ICTV.

"[Зеленский] однозначно готов. К любым переговорам надо готовиться. Нет людей, которые готовы провести переговоры такого уровня сложности. И если говорить о переговорах насчет мирного урегулирования на востоке страны, то обязательно надо тщательно обработать любые предложения в минском формате, потому что он сейчас является гарантией очень широкого спектра вопросов – в том числе, и вопроса санкций", - сказал Данилюк.

По его словам, вопросы о компетентности Зеленского отпадут после того, как он покажет свою команду.

"...Должна быть общая позиция, сформированная в рамках наших партнеров по минским переговорам. И это касается всех ключевых переговоров. Поэтому те, кто говорит про то, что Владимир Зеленский некомпетентный – давайте подождем и посмотрим на его команду, и посмотрим, является ли компетентна команда и президент, который ее создал. И тогда отпадут все вопросы", - уточнил член команды Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал, что скажет Владимиру Путину при личной встрече.

Также у Зеленского усомнились в необходимости дебатов с Петром Порошенко. Ранее шоумэн согласился на дебаты с действующим президентом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина США Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Александр Данилюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:32
У Зеленского объявили о готовности к переговорам с Путиным и Трампом
13:15
Социолог спрогнозировала дальнейшую политическую карьеру Святослава Вакарчука
13:05
Тимошенко заявила, что смирилась с фальсификацией президентских выборов
12:40
Комик, выведший из кризиса столицу Исландии, пожелал успеха и дал совет Зеленскому
12:16
"Сколько уже можно ноги раздвигать?": Ольга Бузова разозлила фанов вульгарной позой
12:08
Россия по уровню демократии не идет ни в какое сравнение с Украиной мнение
12:06
"Спекуляции после первого тура выборов": эксперты спрогнозировали валютный курс в апреле Видео
11:44
В Центризбиркоме рассказали, как и за кого на выборах президенты голосовали украинцы за рубежом
11:32
В ЕС обвинили Украину в использовании лазеек в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины Видео
11:07
"Трендовый цвет 2019": Маша Ефросинина попала под шквал критики из-за "ЗЕленого" платья
10:53
Все проблемы, который получит Зеленский, ему достанутся в наследство от Порошенко мнение
10:46
Тратить с умом: Зеленский оказался в лидерах кандидатов, потративших меньше всего средств на один голос Видео
10:42
Валерий Леонтьев показал редкое фото брюнетки Лаймы Вайкуле
10:42
Старые политики как "дрянные заплесневелые галушки": в чем кроется причина успеха Зеленского мнение
10:23
Аваков рассказал, как нужно наказать Ляшко за нарушение законов о выборах президента
10:20
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить мнение
10:01
Новое подорожание на АЗС: эксперты объяснили причины роста цен на топливо Видео
10:00
В НАТО рассказали, почему и зачем усилят военное присутствие в Черном море
09:59
"Пацанячья прича": Анна Седокова шокировала сеть кардинальной сменой имиджа Фото
09:46
Девушка дня Instagram: тревел-блогер Каролина Санчес Фото
09:31
Выборы-2019: наблюдатели из Европы увидели ухудшения по сравнению с кампанией 2014 года Видео
09:26
Опомнились понемногу: Россияне раздосадованы аннексией Крыма - опрос
09:23
Шанс для Тимошенко и новые грабли для Порошенко: что светит политикам по итогам первого тура мнение
09:04
Умер известный по Ментам и Особенностям национальной охоты актер
08:56
"Молчите и завидуйте": Каспаров ответил российским критикам президентских выборов в Украине Видео
08:45
Почему проигрыш Порошенко во втором туре неизбежен мнение
08:20
"Собачьи бои": у Зеленского усомнились в необходимости дебатов с Порошенко Видео
07:53
В странах G7 оценили исход первого тура президентских выборов в Украине Видео
07:25
Выборы-2019: Тимошенко потеряла шансы на второй тур Видео
07:14
На плечи нового президента Украины лягут огромные проблемы – Rzeczpospolita
06:56
Почему Порошенко будет драться и цепляться за власть до последнего мнение
06:33
Женщины рассказали, какой мужской юмор любят, а какой - ненавидят
06:15
Выборы 2019: социолог назвала условие, при котором Порошенко победит во втором туре Видео
05:44
Playboy показал фото голой Даши Астафьевой Фото
05:13
Как Порошенко пролез во второй тур и почему ему нечего праздновать мнение
04:32
Песах 2019: дата, жертвоприношения и традиции Видео
03:42
У Зеленского больше шансов на победу во втором туре – австрийские социологи
02:53
Врач рассказала, почему вредно заниматься сексом в воде
02:01
Социолог раскритиковала адептов Порошенко за попытки раскола Украины Видео
01:29
Эксперт аргументировала вредные и полезные свойства авокадо Видео
01:14
Диетолог сказала, что нельзя есть больным раком
00:38
День ангела Светланы: умопомрачительные открытки и поздравления Фото
00:26
"Страна победившей ваты": в Сети разгорелся скандал после заявления журналистки из штаба Тимошенко Видео
00:03
Голые фото "ангела" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол попали в Сеть Фото
01 апреля, понедельник
23:27
В Одессе стартовала зажигательная Юморина-2019: зрелищные фото и видео Фото Видео
23:03
Уход Порошенко - общенациональная задача: 10 выводов перед вторым туром мнение
22:56
"Рабы России": чиновник Порошенко обозвал избирателей Зеленского Видео
22:34
В Бразилии боец ММА умер после поражения нокаутом
22:32
У пророссийских кандидатов больше нет шансов на выборах в Украине – Die Presse
22:05
ЦИК обработала 95% голосов: Тимошенко почти догнала Порошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться