Зеленский признался, что намерен сказать Путину при первой встрече

Зеленский встречу с Путиным пока не планирует / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который по результатам экзит-пола является лидером президентской гонки, заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным лишь после возврата оккупированных этой страной территорий.

"А что уже есть даты, когда мы встречаемся с Путиным. Если встречуть с господином Путиным я ему скажу: Ну,наконец-то, вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали территории и помогали им на всем их страшном, жестоком отвратительном пути?" – заявил шумен, отвечая на вопрос журналистов на брифинге.

Ранее Главред собрал заявления пяти первых кандидатов-лидеров в рейтингах экзит-полов, которые, как правило, эмоционально прокомментировали результаты.

Также Главред разобрался, кто и как голосовал за действующего президента Петра Порошенко, который в первом туре выборов президента набрал от 17,8 до 19,19% голосов украинцев. А также проанализировал, каким является потенциальный избиратель Владимира Зеленского.