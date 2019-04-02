Выборы-2019: Тимошенко потеряла шансы на второй тур

Безоговорочным лидером остается Владимир Зеленский.
Во втором туре президентских выборов в Украине примут участие шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Это следует из результатов подсчета 97,75% голосов избирателей в первом туре, опубликованном на сайте Центризбиркома.
Исходя из того, что разрыв между Порошенко и лидером Батькивщины Юлией Тимошенко составляет более 460 тысяч голосов в пользу президента, это выводит его во второй тур, так как посчитать осталось меньшее число бюллетеней.
Отметим, что безоговорочным лидером остается Зеленский, за которого, по данным ЦИК, проголосовали 30,26% принявших участие в голосовании. За Петра Порошенко отдали свои голоса 15,92%, за Юлию Тимошенко – 13,38%.
Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.
Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6%