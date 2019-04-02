Выборы-2019: Тимошенко потеряла шансы на второй тур

Юлия Тимошенко не примет участие во втором туре выборов / Reuters

Во втором туре президентских выборов в Украине примут участие шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Это следует из результатов подсчета 97,75% голосов избирателей в первом туре, опубликованном на сайте Центризбиркома.

Исходя из того, что разрыв между Порошенко и лидером Батькивщины Юлией Тимошенко составляет более 460 тысяч голосов в пользу президента, это выводит его во второй тур, так как посчитать осталось меньшее число бюллетеней.

Отметим, что безоговорочным лидером остается Зеленский, за которого, по данным ЦИК, проголосовали 30,26% принявших участие в голосовании. За Петра Порошенко отдали свои голоса 15,92%, за Юлию Тимошенко – 13,38%.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.